Орлов: «Адамов показал, что готов быть первым номером в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Зенита» в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

— Конечно, гости играли с ощутимым преимуществом. Но были отрезки, когда «Сочи» нагнетал, создавал моменты. Защита и средняя линия команды Семака в отдельных эпизодах недоработала.

И тут, безусловно, нужно отдать должное вратарю. Адамов сегодня показал, что готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенная игра в его исполнении. Хорош на выходах, намертво забирал мячи. Безошибочно играл ногами.

Ну и дважды действительно выручил сине-бело-голубых. В частности, впечатлило его спасение после удара вышедшего на замену бразильца Мигела. Мяч в угол летел. Кстати, очень добротное приобретение южан. Перспективный футболист, произвел впечатление.

С точки зрения психологии важная победа для сине-бело-голубых. Понравился сегодня Мантуан. Да, не все получалось, но он старается играть в стиле Малкома, чаще начал брать игру на себя. Это обнадеживает. Физически хорошо готов, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

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