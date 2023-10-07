Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» покажут на каналах «Матч ТВ» (с 18.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с 18.55). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров с 24 очками. «Быки» ни разу не проигрывали в РПЛ в этом сезоне. В активе «Ростова» 10 баллов. Команда располагается на 12-й строчке.

Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» рассудит рефери Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.