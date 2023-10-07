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Сегодня, 18:00

«Краснодар» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Краснодар» — «Ростов» начнется 7 октября в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Краснодар» — «Ростов».
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;
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«Краснодар» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» 7 октября, в субботу, начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» покажут на каналах «Матч ТВ» (с 18.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с 18.55). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров с 24 очками. «Быки» ни разу не проигрывали в РПЛ в этом сезоне. В активе «Ростова» 10 баллов. Команда располагается на 12-й строчке.

Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» рассудит рефери Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
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ФК Ростов
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