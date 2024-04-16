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Сегодня, 11:29

Орлов отметил, что атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

«Это авантюра, у «Динамо» пошли очки, все начали говорить, что «Динамо» в гонке, я даже сам от Марцела Лички слышал, что он сказал после матча с «Зенитом», что нет, мол, мы не выходим из «золотой гонки». Какая «золотая гонка»?» — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Также он объяснил проблемы бело-голубых слишком резким перекосом игры в сторону атаки.

«В составе сейчас много атакующих игроков. Для атаки это хорошо. Но эти атакующие плохо действуют в обороне. Сегодня 10 вперед и 10 назад. Игроки должны быть обязательно универсальными. Особенно при обороне своих ворот. Закрывать зоны, не пускать. А сколько они пропустили? Восемь? В трех матчах? Ну, какое первое место может у них быть? Сзади игра не выстроена у них. В обороне нет игры. Понимаете?» — добавил комментатор.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 23 матчах. В следующем туре «Динамо» сыграет против «Пари НН». Матч пройдет 21 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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