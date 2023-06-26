Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:51

Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное — угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти. Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», — цитирует Орлова Sport24.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. На счету Клаудиньо 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-orlov-iz-za-malkoma-ya-nachal-khodit-na-matchi-staralsya-poseshchat-stadion-chtoby-uvidet-yego-i-klaudino-vblizi
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Геннадий Орлов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездный легкоатлет упал с мотоцикла. Сезон для Шубенкова закончен?
«Формула-1» готова отказаться от шин из Румынии и Турции? Звериное лицо капитализма
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Покинувшие «Зенит» тренеры будут работать в одном из итальянских клубов
Нивалдо считает, что Личка может привести «Динамо» к чемпионству
Кобелев назвал лучшего распасовщика чемпионата России
Селюк — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «С бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться»
В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома
Кузьмичев: «Вендел — сильный игрок, но его уход никак не скажется на амбициях «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «С бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться»

Кобелев назвал лучшего распасовщика чемпионата России