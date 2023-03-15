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Сегодня, 16:10

Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Динамо» после зимних сборов.

«В РПЛ был перерыв — 104 дня. Футболисты не играли. Сейчас они должны набрать форму. Те же зенитовцы. Спартаковцы тоже есть, которые пока не набрали. А для «Динамо» зимний сбор вообще может привести к отставке Йокановича. Посмотрим, что будет в матче с «Зенитом», но «Динамо» растеряло форму. У них есть игроки, но не команда», — приводит Sport24 слова Орлова.

По итогам 19 туров московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-orlov-zimniy-sbor-dinamo-mozhet-privesti-k-otstavke-yokanovicha-u-nikh-yest-igroki-no-ne-komanda
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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