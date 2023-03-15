0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело, кого ему воспитывать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о малом количестве игрового времени, которое дает главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль форварду Кейта Бальде.

«Вопросы о том, правильно ли делает Абаскаль, что воспитывает Кейту, не выпуская его на поле, дискриминируют профессиональные знания тренера. Своим мнением, поправляя Гильермо, я оскорблю его. Абаскаль получает огромные деньги, он уважаемый человек в «Спартаке», и это его дело, кого ему воспитывать. Для меня главное, чтобы играли те футболисты, которые принесут чемпионство и кубок красно-белым», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер. Однако агент Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» опроверг эту информацию.

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» остался на скамейке запасных.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-abaskal-poluchaet-ogromnye-dengi-on-uvazhaemyi-chelovek-v-spartake-ego-delo-kogo-emu-vospityvat-235660/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Анзор Кавазашвили
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Гаджиев: «Локомотивом» так управляли, что опустили команду на дно»
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов оформил дубль
Кавазашвили: «Мне не хочется обсуждать судейство, но уже надоело постоянно отмаливаться»
«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе
«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов удвоил преимущество «быков»
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Сафонов назвал трех иностранных новичков РПЛ, наиболее ярко проявивших себя
Полузащитник «Краснодара» Кади: «Говорить о судьях всегда непросто. Все допускают ошибки»
Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»
Писарский: «Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем»
Титов — о шансах «Спартака» на золото: «Можете представить, чтобы «Зенит» проиграл три матча?»
Президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд Амстердама перенес объявление приговора по уголовному делу Промеса

Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»