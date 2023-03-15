Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело, кого ему воспитывать»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о малом количестве игрового времени, которое дает главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль форварду Кейта Бальде.

«Вопросы о том, правильно ли делает Абаскаль, что воспитывает Кейту, не выпуская его на поле, дискриминируют профессиональные знания тренера. Своим мнением, поправляя Гильермо, я оскорблю его. Абаскаль получает огромные деньги, он уважаемый человек в «Спартаке», и это его дело, кого ему воспитывать. Для меня главное, чтобы играли те футболисты, которые принесут чемпионство и кубок красно-белым», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер. Однако агент Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» опроверг эту информацию.

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» остался на скамейке запасных.