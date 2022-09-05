Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 15:31

Осинькин или Юран могут возглавить «Локомотив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является кандидатом на вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Сергея Юрана.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба. Причина: неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. «Локо» идет на 9-м месте в турнирной таблице после восьми туров чемпионата.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020-го года. В этом сезоне самарский клуб идет на 11-й строчке, набрав те же 9 баллов, что и «Локомотив».

Сергей Юран тренировал «Химки» на старте чемпионата, но был уволен 9 августа.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
50
105
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Марвин Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива»

В «Химках» не исключили смену гендиректора клуба в ближайшее время