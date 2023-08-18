Осинькин объяснил поражение «Крыльев» от «Рубина» большим количеством молодых игроков

18 августа, 22:44
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 5-м туре РПЛ.
«Понятно, что молодые футболисты у нас сейчас стали много играть. Многие футболисты из тех, кто не так часто раньше в стартовом составе появлялся, сыграли не на своем уровне.
Многие оценивают нас по матчам с «Локомотивом» или «Ростовом», но делать это еще рано. Нужна настоящая стабильность. Сегодня в ситуации, когда надо было иметь холодную голову, более рационально сыграть, не смогли этого сделать», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».
«Крылья Советов» с 8 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после стартового матча 5-го тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -