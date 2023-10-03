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Сегодня, 17:21

Овчинников: «Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о полузащитнике «Ахмата» Евгении Харине.

«Харин — хороший и качественный футболист, который постоянно прибавляет. У него непростой сезон, были две неприятные травмы, но он без подготовки играет на хорошем уровне. Он давно заслужил вызов в сборную России, но его не видели, не обращали внимания. Женя будет достойно выступать за сборную России. Вранье то, что он — гражданин Эстонии. Он — гражданин России. Думаю, Карпину повезет с ним», — приводит Legalbet.ru слова Овчинникова.

Также он сравнил Харина с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

«Мое мнение не меняется, что Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов. Я увидел Женю в Эстонии, молодой мальчик. Я видел, что у него есть перспективы, поэтому в свое время я предложил его представителю «Ахмата» Газзаеву. Они в нем тоже увидели потенциал», — добавил специалист.

Харин выступает за «Ахмат» с 2018 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел 9 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи. На счету 25-летнего Чалова 7 голов и 1 результативная передача в 15 играх за ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/ovchinnikov-harin-silnee-po-urovnyu-i-mishleniyu-chem/
Евгений Харин
Федор Чалов
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Овчинников
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