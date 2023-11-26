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Сегодня, 13:30

Парагвайский защитник «Динамо» Бальбуэна назвал главное отличие Москвы от Лондона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о различиях Москвы и Лондона.

«Сравнить Москву с Лондоном? Много вещей схожи, на самом деле. Но в Москве однозначно холоднее (смеется). Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — сказал Бальбуэна «СЭ».

32-летний защитник выступал за лондонский «Вест Хэм» с 2018 по 2021 годы.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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