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Сегодня, 16:30

«Пари НН» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 6 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров РПЛ нижегородский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице с 28-ю очками. Быки располагаются на 2-й строчке чемпионата России, в их активе — 40 баллов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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