«Пари НН» объявил об увольнении Артема Горлова с поста главного тренера

«Пари НН» объявил об отставке Артема Горлова с поста главного тренера команды.

Клуб расторг контракт с 35-летним россиянином по соглашению сторон.

Горлов возглавлял «Пари НН» с января 2023 года. Под его руководством команда провела шесть матчей во всех турнирах, одержала одну победу и потерпела пять поражений. Нижегородцы вылетели из FONBET Кубка России и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками в 21 матче.

Позднее во вторник, 4 апреля «Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.