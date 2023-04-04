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Сегодня, 09:14

«Пари НН» объявил об увольнении Артема Горлова с поста главного тренера

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Горлов.
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» объявил об отставке Артема Горлова с поста главного тренера команды.

Клуб расторг контракт с 35-летним россиянином по соглашению сторон.

Горлов возглавлял «Пари НН» с января 2023 года. Под его руководством команда провела шесть матчей во всех турнирах, одержала одну победу и потерпела пять поражений. Нижегородцы вылетели из FONBET Кубка России и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками в 21 матче.

Позднее во вторник, 4 апреля «Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.

Источник: https://t.me/fcnn52/6296
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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