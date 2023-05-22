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Судейство

Сегодня, 20:57

«Пари НН» — «Сочи»: Левников ошибочно удалил Дркушича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Удаление Дркушича.
Фото Скриншот трансляции
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На 47-й и 70-й минутах матча 28-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников вынес два предупреждения Ване Дркушичу и удалил его с поля.

Как минимум первая желтая карточка была показана ошибочно. В том моменте Дркушич, пытаясь выбить мяч, не коснулся Эдгара Севикяна. Нижегородец перепрыгнул через сочинца и упал. Левников увидел в этом нарушение правил и основание для применения дисциплинарной санкции.

Вторая желтая карточка показана Дркушичу после его единоборства в центре поля с Вячеславом Кротовым.

Теперь футболист «Сочи» получит дисквалификацию и пропустит матч с «Зенитом».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Кирилл Левников
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