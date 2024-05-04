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Сегодня, 19:00

«Пари НН» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» 5 мая в матче РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Александр Селихов.
Александр Селихов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Пари НН» 5 мая в Нижнем Новгороде на одноименной арене примет «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в 18.50 мск для всех зрителей с подпиской начнется видеотрансляция встречи «Пари НН» — «Спартак» в прямом эфире. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 баллами. «Пари НН» идет на 11-м месте с 28 очками.

В последний раз команды встречались 22 октября 2023 года. Тогда «Спартак» на своем поле одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в 12-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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