«Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» 5 мая в матче РПЛ

«Пари НН» 5 мая в Нижнем Новгороде на одноименной арене примет «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в 18.50 мск для всех зрителей с подпиской начнется видеотрансляция встречи «Пари НН» — «Спартак» в прямом эфире. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 баллами. «Пари НН» идет на 11-м месте с 28 очками.

В последний раз команды встречались 22 октября 2023 года. Тогда «Спартак» на своем поле одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в 12-м туре РПЛ.

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