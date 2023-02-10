Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если после окончания контракта с нынешним клубом красно-белые позовут его назад.

— Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» — как отреагируете?

— В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает. Пока кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

— То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

— Не верю в это. Мне кажется, так это не работает.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака», он забил 3 гола и сделал 16 результативных передач в 173 матчах за красно-белых. Футболист покинул клуб летом 2016 года в статусе свободного агента.