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Паршивлюк рассказал, как отнесся к поступку Умярова по отношению к Фомину в финале Кубка России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как воспринял промах Даниила Фомина в финале Кубка России-2021/22 c пенальти в ворота красно-белых и как отнесся к отвлекающим словам спартаковца Наиля Умярова, адресованным Фомину перед пробитием 11-метрового.

— Первая мысль, когда Даниил Фомин, который до этого никогда не промахивался с пенальти, пробил выше ворот?

— «Все, это конец». После игры мы подошли его успокоить, конечно. Пытались настроить так, что это футбол, в котором и самые великие промахивались. И дай бог, чтобы у него таких моментов в карьере было побольше — не в смысле промахов, конечно, а то, что, во-первых, ты доходишь до решающего матча, а во-вторых, в главный момент подходишь и берешь на себя ответственность. Это дорогого стоит. Никаких косых взглядов в его сторону не было. Все его поддержали. Он столько сделал для команды до этого! Очень скромный парень, воспитанный, немножко в себе...

— Нашумела история, как Наиль Умяров перед ударом отвлекал Фомина, а потом написал об этом в Telegram-канале. Игорь Лещук ему в связи с этим в отпуске руку не пожал. А вы бы пожали?

— У нас же была игра в первом круге этого сезона, и перед игрой пожал, как и другие. Но в целом к этой истории отношусь негативно. Понятно, что это часть футбола, когда ради победы ты готов на все. Однако я придерживаюсь fair play. Для кого-то цель, может, и оправдывает средства, для меня — нет. Но раз у Умярова это сработало и его команда победила, значит, он в своих глазах сделал все правильно. Каждому свое.

33-летний Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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