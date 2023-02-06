Паршивлюк считает, что для молодых игроков Шварц был футбольным отцом

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как непросто команда адаптировалась к требованиям и стилистике нынешнего главного тренера команды Славиши Йокановича после его предшественника Сандро Шварца.

— Со стороны сложилось впечатление, что после Шварца отношения со Славишей Йокановичем у команды не сразу установились, к нему пришлось достаточно долго привыкать.

— Да. Наложилось на то, что команда у нас молодая, и для многих молодых футболистов Сандро был первым серьезным тренером, футбольным отцом, который привел их в большую игру и поверил в них. Для них его манера работы стала шаблоном — как должно быть. Но со временем они адаптировались к тому, что тренеры и подходы бывают разные. Другое не значит плохое. Сейчас мы понимаем, чего от нас хотят. И к концу первой части чемпионата результаты улучшились.

— Был какой-то переломный момент?

— Мне кажется, домашняя игра с «Оренбургом». До нее была неудачная серия, этот матч тоже складывался плохо, но мы сумели его переломить — помогли замены, вышли ребята, которые до того играли мало, и дали толчок. С той игры пошел рост. И на тех же теориях мы уже понимали, что от нас хочет видеть Славиша. С Сандро мы тоже это проходили.

И обсуждали с ним это, когда он перешел в «Герту». У нас все сразу сработало, потому что футболисты прониклись идеями Шварца. А в «Герте», видимо, не сработало. И то же самое у Йокановича в «Динамо». Но, как только пошел результат, все ребята начали и его идеи лучше понимать. Одно с другим взаимосвязано.

— Вы опытный игрок, который не боится разговаривать с тренерами. Можете, тем более владея английским, поговорить с Йокановичем на абстрактные темы, допустим, о Синише Михайловиче, с которым они играли?

— Конечно, можем. Тем более что у меня нет взгляда на тренера снизу вверх. Со многими работал, могу спокойно пообщаться. Но стараюсь самостоятельно инициативу не проявлять, если тренер не проявляет такого желания. Сокращать дистанцию по своей инициативе тоже неправильно.

— Правда ли, что он не так склонен к разжевыванию игрокам деталей, как это было при Шварце?

— Да, у Сандро был более детальный разбор. Больше теории, индивидуальных бесед. У Славиши — другой подход. Он не говорит, что вот это — неправильно. Он показывает, как надо, и дает тебе на поле все это реализовать. Не получается — даст тебе еще один шанс. Второй раз мимо — посидишь рядом с ним на скамейке и посмотришь футбол. Будешь сам думать, как надо сделать в следующий раз, чтобы получилось. Сейчас все в руках ребят — понимать и исполнять то, что хочет тренер.

44-летний Шварц работал в «Динамо» с 14 октября 2020 по 29 мая 2022 года.

54-летний Йоканович возглавил бело-голубых в июне 2022 года.

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