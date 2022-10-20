Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Динамо» назначен Павел Кукуян. Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервный судья — Ян Бобровский. Виталий Мешков будет выполнять функции ВАР, а Игорь Демешко назначен его ассистентом.

Все назначения на матчи 14-го тура РПЛ:

22 октября (суббота)

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

23 октября (воскресенье)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

24 октября (понедельник)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков ВАР — Антон Фролов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.