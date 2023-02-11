Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»

Бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш считает, что полузащитник «Зенита» Вендел является лучшим легионером в РПЛ.

«В РПЛ играет большое количество качественных легионеров. В последнее время там появилось много бразильцев. Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерскую команду 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 42 очками за 17 туров.