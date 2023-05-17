Первак — об Абаскале: «Кто вообще сможет справиться со «Спартаком», с этим неуправляемом монстром?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак предположил, с чем связан спад московской команды в весенней части сезона.

«У «Спартака» какие-то проблемы с менеджерами, а в первую очередь со спортивным директором. Что он вообще из себя представляет? Так-то все идет от него. Рыба гниет с головы. Слабоватая концовка у «Спартака». Может, Абаскаль просто никогда не проводил таких длинных сборов. Все-таки у нас не все, как везде», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Также он не согласен с тем, что игра «Спартака» испортилась после нового подписанного контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я бы не стал так говорить. Я думаю, он просто не умеет работать с такими большими сборами и такой большой паузой. Он просто надеялся на футболистов, на их мастерство. Я склонен думать так. Но а кто вообще на сегодняшний день сможет справиться со «Спартаком», с этим неуправляемом монстром?» — добавил специалист.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В 28-м туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.