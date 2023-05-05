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Сегодня, 22:38

Петрушин уверен, что «Динамо» не ждет легкая прогулка в матче с «Химками»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Химками».

«Динамо» точно не ждет легкая прогулка. В последнем матче бело-голубые уступили «Факелу», хотя могли проиграть с еще большим счетом. Я достаточно хорошо знаю Талалаева, он наверняка накачал команду эмоциями. «Химки» будут играть от ножа», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Петрушина.

Матч между командами пройдет 6 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. «Динамо» на данный момент располагается на 7-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Химки» идут на 15-м месте, имея в активе 17 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005112944_petrushin_dinamo_tochno_ne_jdet_legkaya_progulka_v_matche_s_himkami
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