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Сегодня, 14:47

Петржела — о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Это не предательство! Это выбор игрока»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

Чешский специалист не считает, что футболист предаст армейцев в случае подписания контракта с сине-бело-голубыми.

«Да какое это предательство? Это выбор игрока. В наше время деньги решают все. И, конечно, более высокие амбиции и возможности «Зенита». Каждый великий игрок важен для «Зенита». А это Фернандес. Да, ему 32, но возраст не решает, важна работоспособность», — сказал Петржела «СЭ».

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит», после того как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Марио Фернандес. Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности
Властимил Петржела
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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