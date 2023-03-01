Петржела о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Артемы Дзюбы в интервью журналисту Нобелю Арустамяну о том, что питерская команда стала превращаться в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам. Но у клуба другая стратегия, и мы должны ее уважать. Такое же происходит и в топовых европейских клубах, где количество легионеров преобладает», — сказал Петржела «СЭ».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России. С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с клубом.

8 февраля 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.