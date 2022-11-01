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Сегодня, 14:30

Петржела — о борьбе за чемпионство: «У «Спартака» нет никаких шансов!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в первой половине сезона-2022/23 в РПЛ.

«Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте. Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» — сказал Петржела «СЭ».

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак», идущий на второй строчке, отстает на 7 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
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29%

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П1

22%

1.95

ТМ 3.5

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Интер

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26%

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Ф1(-1.5)

19%

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Ювентус
ПСЖ

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25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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