Сегодня, 14:30
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в первой половине сезона-2022/23 в РПЛ.
«Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте. Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» — сказал Петржела «СЭ».
После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак», идущий на второй строчке, отстает на 7 очков.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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