Петржела заявил, что по истории Семака в «Зените» можно снять кино

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе нынешнего главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Семак для «Зенита» сделал что-то невероятное. Еще ни одному российскому молодому тренеру не удалось завоевать столько титулов. По такой истории можно снять кино! Я посмотрел бы обязательно этот фильм. Почему бы нет? «Зенит» меня интересует» — цитирует Петржелу Sport24.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России. После 29 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков.