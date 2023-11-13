Колосков — о «Динамо»: «Все должны брать пример с Лаксальта — вот кто настоящий боец»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос «СЭ» о стиле игры «Динамо».

«Если говорить о характере, то яркий пример был в игре с «Сочи». Повели 3:1, но как только сочинцы стали поддавливать, играть смелее и жестче, то динамовцы немного поплыли. Временами не все футболисты идут жестко в единоборства. Нужно Личке подумать, как укреплять и командный характер, и характер отдельных футболистов. Все должны брать пример с Диего Лаксальта — вот кто настоящий боец», — сказал Колосков «СЭ».

Вячеслав Колосков также отметил прогресс «Динамо» в последних матчах.

«В целом прогресс налицо, состав стабилизируется, как и игра команды. Так что динамовцы вполне по итогам чемпионата могут рассчитывать на место в тройке. Думаю, третье место было бы хорошим достижением в этом сезоне. Плюс, за Кубок можно побороться. Хотя в четвертьфинале жребий и свел «Динамо» с «Зенитом», но с ним тоже можно играть. Динамовцы на ходу, и нет оснований сомневаться, что они могут успешно выступить. В этом году уже дважды «Зенит» обыграли, а, как говорят, Бог любит троицу. Будем надеяться на победу», — добавил Колосков «СЭ».

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).