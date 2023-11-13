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Сегодня, 21:47

Игрок «Урала» Газинский: «Не то время, чтобы обсуждать мое удаление»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский не стал комментировать свое удаление в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

На 90+3-й минуте игры судья Артем Любимов удалил Газинского за агрессивное поведение и удар соперника, Романа Ежова, в лицо.

«Не хочу комментировать. Не то время сейчас, чтобы обсуждать это», — приводит «РБ Спорт» слова Газинского.

13 ноября глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что Газинский приглашен на ближайшее заседание комитета, на котором будет рассмотрено его удаление в матче с «Крыльями».

34-летний футболист провел 2 матча в текущем сезоне чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gazinskij-ne-to-vremya-chtoby-obsuzhdat-moe-udalenie/
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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