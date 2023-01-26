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Карраскаль назвал клуб, ради которого готов покинуть ЦСКА

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» рассказал, ради какого клуба готов обратиться к руководству армейцев с просьбой об уходе.

«Если предложение сделает большой клуб, то я его рассмотрю. Если за мной придет «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу [Бабаеву], ха-ха! Сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА: чтобы все получилось, чтобы я мог дать клубу максимум того, что могу. Ведь, как я уже говорил, упорная работа всегда вознаграждается», — сказал Карраскаль.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК Барселона
ФК ЦСКА (Москва)
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