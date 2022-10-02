Карраскаль: «Очень рад, что ЦСКА одержал победу над «Химками»

Сегодня, 11:30
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал для «СЭ» победу команды над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Очень рад, что ЦСКА одержал победу над «Химками», заработала три очка в непростой игре. В этом матче я не играл, потому что заработал много желтых карточек», — сказал Карраскаль «СЭ».
«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».
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