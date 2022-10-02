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Сегодня, 11:30

Литвинов: «Переход Бакаева в «Зенит» — стечение обстоятельств. Он игрок высокого класса»

Защитник «Спартака» Литвинов оценил игру Бакаева за «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева за «Зенит».

26-летний россиянин минувшим летом на правах свободного агента перешел в петербургский клуб.

— Ты уже говорил, что в России хочешь выступать только за «Спартак». То есть история Бакаева с тобой повториться не может?

— Все же переход Бакаева в «Зенит» — стечение обстоятельств. Конечно же, я за Зелимхана переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как помогал мне, когда я только начинал играть. Я Бакаева вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни все бывает. У Зелимхана просто получилось так, что он выступает там. Да, для болельщиков это неприятная новость, когда игрок «Спартака» переходит к принципиальному сопернику. Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в ЦСКА или «Зенит». Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне отец с детства прививал любовь к этому клубу. Рад, что так сложились обстоятельства, что я футболист красно-белых. Безумно счастлив в этом клубе.

— Бакаева освистывали во время матча «Спартак» — «Зенит».

— Да, я слышал, мне стало обидно за Зелимхана, жалко.

— У него вообще пока что не получается играть в «Зените».

— Тяжело ему, да. Думаю, Бакаеву нужно еще время, потому что он недолго в команде. Уверен, в будущем у Зелимхана все получится, потому что он — игрок высокого класса, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-perehod-bakaeva-v-zenit-stechenie-obstoyatel-stv-on-igrok-vy-sokogo-klassa/

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
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Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
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Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

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