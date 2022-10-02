Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева за «Зенит».

26-летний россиянин минувшим летом на правах свободного агента перешел в петербургский клуб.

— Ты уже говорил, что в России хочешь выступать только за «Спартак». То есть история Бакаева с тобой повториться не может?

— Все же переход Бакаева в «Зенит» — стечение обстоятельств. Конечно же, я за Зелимхана переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как помогал мне, когда я только начинал играть. Я Бакаева вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни все бывает. У Зелимхана просто получилось так, что он выступает там. Да, для болельщиков это неприятная новость, когда игрок «Спартака» переходит к принципиальному сопернику. Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в ЦСКА или «Зенит». Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне отец с детства прививал любовь к этому клубу. Рад, что так сложились обстоятельства, что я футболист красно-белых. Безумно счастлив в этом клубе.

— Бакаева освистывали во время матча «Спартак» — «Зенит».

— Да, я слышал, мне стало обидно за Зелимхана, жалко.

— У него вообще пока что не получается играть в «Зените».

— Тяжело ему, да. Думаю, Бакаеву нужно еще время, потому что он недолго в команде. Уверен, в будущем у Зелимхана все получится, потому что он — игрок высокого класса, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.