Карраскаль: «Никогда не было конфликтов в ЦСКА, рад был со всеми увидеться»

Карраскаль ответил на вопрос об уходе из ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос об уходе из ЦСКА.

— Ты говорил, что у тебя есть разногласия с одним человеком из ЦСКА. Этот человек был сегодня на скамейке?

— У меня никогда не было конфликтов в ЦСКА. Вне поля я очень спокоен. Сегодня я со всеми увиделся, поговорил, был рад всех встретить!

— Почему ты тогда ушел из ЦСКА?

— Это личная тема, о которой мне не хотелось бы говорить. Некоторые знают, в чем была проблема. Но мне не нравится об этом говорить. Пусть останется секретом.

25-летний колумбиец в летнее трансферное окно перешел в «Динамо» из ЦСКА.