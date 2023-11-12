Чавес — о результатах «Динамо» в первом круге: «Был шанс занять второе место»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

— Довольны результатом и игрой, — сказал Чавес. — Удалось использовать моменты, которые были. Были матчи, в которых мы не могли реализовать голевые моменты и сводили результат к ничьей.

— Вы забиваете два матча подряд. Как у вас это получается?

— Мне хотелось бы продолжить забивать в каждом матче — это, конечно, шутка. Если серьезно, то главная задача — это полузащита, отрабатывать в обороне. Но, играя с Диего Лаксальтом в опорной зоне, я могу чаще уходить в атаку и угрожать воротам.

— Как оцените первый круг чемпионата для «Динамо»?

— С одной стороны, хорошо оказаться в тройке лучших по итогам первого круга, но был шанс подняться еще выше и занять второе место.

«Динамо» набрало 25 очков и в турнирной таблице делит третье место с «Крыльями Советов» и ЦСКА. В 16-м туре бело-голубые 25 ноября сыграют с армейцами.