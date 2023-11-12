Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:55

Чавес — о результатах «Динамо» в первом круге: «Был шанс занять второе место»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

— Довольны результатом и игрой, — сказал Чавес. — Удалось использовать моменты, которые были. Были матчи, в которых мы не могли реализовать голевые моменты и сводили результат к ничьей.

— Вы забиваете два матча подряд. Как у вас это получается?

— Мне хотелось бы продолжить забивать в каждом матче — это, конечно, шутка. Если серьезно, то главная задача — это полузащита, отрабатывать в обороне. Но, играя с Диего Лаксальтом в опорной зоне, я могу чаще уходить в атаку и угрожать воротам.

— Как оцените первый круг чемпионата для «Динамо»?

— С одной стороны, хорошо оказаться в тройке лучших по итогам первого круга, но был шанс подняться еще выше и занять второе место.

«Динамо» набрало 25 очков и в турнирной таблице делит третье место с «Крыльями Советов» и ЦСКА. В 16-м туре бело-голубые 25 ноября сыграют с армейцами.

Луис Чавес
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Обсудить
Читайте также
Павлович проиграл Аспиналлу за временный титул чемпиона на турнире UFC 295
Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» — «Ростов»: видео голов
«Спартак» — «Ростов»: Осипенко реализовал пенальти
«Спартак» — «Ростов»: Комличенко ошибочно избежал предупреждения и дисквалификации
«Спартак» — «Ростов»: Осипенко отыграл один мяч с пенальти. Онлайн-трансляция матча
«Сочи» — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ростов»: Промес удвоил преимущество красно-белых

Форвард «Оренбурга» Воробьев о возможном переходе в «Динамо»: «Сконцентрирован на своей команде»