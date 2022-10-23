Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уровне игры Арсена Захаряна.

— Захарян забил великолепный штрафной. Многие говорили про его спад. Изменилось ли что-то в его игре на самом деле?

— Нет, он хороший, качественный игрок. На мой взгляд, ему нужно просто продолжать трудиться и быть сконцентрированным. У него огромный потенциал. Не удивлен тому, что он показал в матче с «Локомотивом».

— Вы играли против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Можете ли сказать, что кто-то из «Динамо» выступает на том же уровне?

— Не могу сказать, что кто-то на том же уровне, потому что АПЛ — топ-лига. Просто скажу, что у нас много качественных игроков.

— Кто из россиян в вашей команде может перейти зимой или летом в топ-команду?

— Думаю, Захарян. Знаем про ситуацию с ним. Но у него все будет хорошо.