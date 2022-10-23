Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Нгамале — об игре Захаряна: «Думаю, он может перейти в топ-команду»

Полузащитник «Динамо» Нгамале оценил уровень игры Захаряна
Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уровне игры Арсена Захаряна.

— Захарян забил великолепный штрафной. Многие говорили про его спад. Изменилось ли что-то в его игре на самом деле?

— Нет, он хороший, качественный игрок. На мой взгляд, ему нужно просто продолжать трудиться и быть сконцентрированным. У него огромный потенциал. Не удивлен тому, что он показал в матче с «Локомотивом».

— Вы играли против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Можете ли сказать, что кто-то из «Динамо» выступает на том же уровне?

— Не могу сказать, что кто-то на том же уровне, потому что АПЛ — топ-лига. Просто скажу, что у нас много качественных игроков.

— Кто из россиян в вашей команде может перейти зимой или летом в топ-команду?

— Думаю, Захарян. Знаем про ситуацию с ним. Но у него все будет хорошо.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Арсен Захарян
Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему не состоялся трансфер
Защитник «Динамо» Кутицкий — о Захаряне: «Буду рад, если он перейдет в европейский клуб и будет развиваться»
Семин о Захаряне: «Да ничего он не надломился из-за «Челси»
Карпин: «Смена гражданства Захаряна? Не общался с ним на эту тему»
В Госдуме РФ высказались о возможной смене гражданства Захаряна
Черчесов ответил на вопрос, нужно ли Захаряну уезжать в «Челси»
Газинский: «Не вижу никаких преград, чтобы Захарян уехал зимой в «Челси»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»
Нгамале: «Сравнить Яшина с Шуниным? Оба хороши! Не могу сказать, кто лучше»
«Оренбург» — ЦСКА: стартовые состав команд
Гаврилов считает, что «Химки» не должны доставить хлопот «Спартаку»
Камоцци: «Спартак» должен быть лучшим на поле в каждой игре»
Булыкин уверен, что «Спартак» легко обыграет «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нгамале: «Сравнить Яшина с Шуниным? Оба хороши! Не могу сказать, кто лучше»

Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»