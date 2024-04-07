Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:47

Квеквескири: «ЦСКА переиграл «Факел» во всем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о поражении от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Автором единственного гола у воронежской команды в этой игре стал Василий Черов, который забил в добавленное время.

«Армейцы нас переиграли везде, во всем. Заслуженная победа. Мы пропустили гол после моей невынужденной ошибки. Это стало ключевым эпизодом», — сказал Квеквесири.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 26 баллов и 11-я позиция. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Ираклий Квеквескири
1
0
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев удвоил преимущество гостей
Нападающий ЦСКА Мусаев: «Непростая победа над «Факелом»
Федотов назвал заслуженной крупную победу ЦСКА над «Факелом»
«Зенит» побеждает «Балтику» после первого тайма
Защитник ЦСКА Мойзес: «Мы отдает себе отчет, что вторые таймы у нас не такие удачные»
Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика». Расписание и результаты матчей 23-го тура

«Ахмат» — «Локомотив»: Миранчук реализовал пенальти