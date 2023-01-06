Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:54

Полузащитник «Химок» Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, про «Зенит» так не могу сказать»

Полузащитник «Химок» Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА. 26-летний игрок является воспитанником «Спартака».

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках». Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

Гулиев в сезоне РПЛ-2022/23 сыграл в составе «Химок» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Химки» в нынешнем сезоне чемпионата России занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Аяз Гулиев
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
8
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сербский агент: «У Ивича уже были проблемы с владельцем клуба, но он — личность и отличный тренер»
Агент нападающего «Антальяспора» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»
Полузащитник «Урала» Влут назвал самых известных нидерландцев в истории российского футбола
Александр Прудников: «Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб»
Агент Лайдуни: «Один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту»
Владимир Гранат предположил, кто вылетит из РПЛ в конце сезона-2022/23
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Лайдуни: «Один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту»

Александр Прудников: «Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб»