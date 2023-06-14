Сперцян — об интересе «Марселя» и «Аякса»: «На данный момент все мысли о «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» после поражения в Суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА (1:1, по пен. 5:6) отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Аякса» и «Марселя».

«Ничего не знаю об интересе «Марселя» и «Аякса», честно. Я готовился к игре. Матч всей моей карьеры за весь этот период был здесь. И я не смотрел ничего. Все мои мысли были здесь. Мне так, сказали (об интересе клубов — Прим. «СЭ»). Ребята посоветовали не обращать внимания. На данный момент все мысли о «Краснодаре». Хотел бы попробовать себя в Европе? Уже говорил», — сказал Сперцян «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 12 миллионов евро.