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Сегодня, 11:15

Карпукас — о Дзюбе: «Атмосфера изменилась в лучшую сторону. Он все время говорит, постоянно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба с партнерами по команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал, как Артем Дзюба помогает команде.

«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону, — сказал Карпукас «СЭ». — Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо. Найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт! Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер — так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подает личный пример на поле. Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определенные ожидания от игровых моментов: качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиям, Дзюба может высказаться».

Карпукас также отметил, что Артем Дзюба всегда шутит.

«Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел... Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это», — добавил Карпукас.

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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