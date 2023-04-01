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Шелия: «Думал, Промес выйдет в старте. Когда увидели Соболева и Николсона, поняли, что будет много навесов»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением об игре «Спартака» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Ожидали то, что за «Спартак» выйдут два больших нападающих?

— Не ожидал этого. Думал, что Промес выйдет в старте. Когда увидели, что выйдет Соболев и Николсон, то поняли, что будет много навесов, фланговой игры, будут вести силовую игру.

— Андрей Семенов сказал, что это самый сильный «Спартак», против которого играл. Можете также сказать?

— Семенов большой футболист, он лучше разбирается, чем я. Поэтому согласимся с ним.

— У вас сегодня был самый важный сейв?

— Не знаю. Не все помню.

— Многие вратари выдают свой матч жизни против «Спартака». Сегодня это твой матч жизни?

— Одна из таких игр. Считаю, что со «Спартаком» и раньше играл хорошо. Наверное, входит в топ-20 лучших матчей в карьере.

— Есть особая мотивация на «Спартак»?

— Считаю, что это преувеличение болельщиков. Приятно играть здесь, когда болельщики гонят «Спартак». Это эмоции, которые ты получаешь, даже негативные, в такой атмосфере всегда приятнее играть.

— Не показалось, что «Спартак» стал играть в простой футбол, через навесы?

— Мне так не показалось. Много работы было.

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Гиорги Шелия
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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