Севикян отметил заслугу Юрана в своем прогрессе: «Он начал мне доверять»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал «СЭ», с чем связывает свой стремительный прогресс в игре. Футболист забил гол «Рубину» на 28-й минуте в матче 7-го тура РПЛ.

«Наверное, в эмоциональном плане что-то немного поменялось. Когда пришел, не получал много игрового времени. И с приходом Сергея Николаевича это поменялось. Очень благодарен, что он начал мне доверять. В каждым матчем появлялось много уверенности, на сборах вся команда хорошо отработала. В совокупности все это может влиять», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник «Пари НН» отметился четырьмя голами во всех турнирах.

31 августа футболист отказался от вызова в сборную России и заявил, что принял решение выступать за Армению.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).