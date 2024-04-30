Полузащитник «Ростова» Комаров: «Карпин за финты нас не наказывает»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, что главный тренер команды Валерий Карпин не наказывает футболистов за финты на поле.

— Откуда столько финтов в «Ростове»?

— Так складывалась игра, больше приходилось брать на себя. Нас никто не заставляет.

— Валерий Георгиевич не ругает?

— За финты нас не наказывают. Но все должно быть обосновано, сделано в нужной зоне. Всем футболистам нравится так играть.

— Комличенко забил в РПЛ впервые с августа.

— Если честно, даже не замечал, что он так давно не забивал. Тем лучше, очень важный гол, наконец-то размочил. Мы все его поздравили.

29 апреля «Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ. Ростовчане (40 очков) занимают седьмое место турнирной таблице.