Полузащитник «Ростова» Миронов: «Мы вполне можем бороться со «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился с «СЭ» мнением о положении команды в чемпионате России.

— Результаты «Ростова»? Третье место в РПЛ и выход из группы в Кубке. Все в хорошем настроении. Все были очень рады. Увидимся в январе с командой, будем готовиться к чемпионату и Кубку.

— Глебов говорил, что вы можете спокойно бороться со «Спартаком» и «Зенитом».

— Я с ним полностью согласен. Все отвечают, что у нас задача выигрывать каждую игру. Я думаю, мы вполне можем бороться. За счет игры, команды, командных действий. Если будем по одному — ничего не получится. Если команда — все возможно.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 35 очками в 17 матчах. Лидером является «Зенит» с 42 очками, «Спартак» занимает вторую строчку с 36 очками.