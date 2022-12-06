Влашич: «Чалов всегда был качественным, но иногда теряет уверенность»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в интервью «СЭ» рассказал о бывшем одноклубнике Федоре Чалове.

— Следишь за Чаловым?

— Да, он забивает очень много голов. Очень рад за него! Он всегда был качественным игроком. У некоторых бывают спады, когда они теряют уверенность, но это именно то, что есть у Федора.

— Он был в Швейцарии.

— Да, знаю. Иногда переезд в другое место помогает. Сейчас у него очень хорошо получается. Я рад за Чалова.