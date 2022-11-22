22 ноября, 21:23
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о «Краснодаре».
— В России писали, что это ты подговаривал легионеров «Краснодара» уехать из России.
— Мы на чемпионате мира, зачем нам сейчас говорить о «Краснодаре»?
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 32-летний поляк уговорил всех легионеров покинуть «Краснодар».
Сам Крыховяк воспользовался разрешением ФИФА и на сезон ушел из РПЛ, перейдя в «Аль-Шабаб».
При этом комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал Вандерсона инициатором отъезда легионеров из российской команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования