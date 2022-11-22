Крыховяк отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о «Краснодаре»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о «Краснодаре».

— В России писали, что это ты подговаривал легионеров «Краснодара» уехать из России.

— Мы на чемпионате мира, зачем нам сейчас говорить о «Краснодаре»?

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 32-летний поляк уговорил всех легионеров покинуть «Краснодар».

Сам Крыховяк воспользовался разрешением ФИФА и на сезон ушел из РПЛ, перейдя в «Аль-Шабаб».

При этом комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал Вандерсона инициатором отъезда легионеров из российской команды.