Кравцов : «Последний раз видел Гаранина в «Сочи»

23 ноября, 10:38
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал «СЭ» слухи о возможной смене главного тренера команды.
Во вторник сочинцы победили «Торпедо» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, по пен. 4:2).
— Бердыев станет новым главным тренером «Сочи»?
— Не знаю, это слухи.
— Когда последний раз видели Гаранина?
— С тренерским составом все хорошо. Видел Гаранина в «Сочи».
— Когда это было?
— Без комментариев.
— Была информация, что некоторые игроки влияют на выбор тренера.
— Не знаю ничего.
— Как вы воспринимаете то, что происходит вокруг «Сочи»?
— Победы у нас, вчера тоже победа. Работаем. Все в обычном режиме.
В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.
51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».
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