25 ноября, 22:50
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2). Игра в Калининграде проходила при сильном снегопаде.
— Как удалось приспособиться к полю?
— Играли, как получалось.
— Мяч было видно?
— На поле, да. А с трибуны было видно? А нас?
— Вы забили победный гол. Какие эмоции?
— У меня не так много голов за «Спартак». Для меня важен каждый гол. Хочется забивать в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала.
— Смотрите в таблицу?
— Не смотрю. Надо выигрывать все матчи. У нас тяжелый график, надо побеждать и забирать свои очки.
«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 3 декабря команда на выезде сыграет с «Ахматом».