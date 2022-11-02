Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Россию после операции на ахилле

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию, сообщает пресс-служба красно-белых.

31-летний нигериец продолжит восстановление от травмы ахилла в Москве.

Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от повреждения должен составить около полугода.

В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».