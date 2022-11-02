Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Россию после операции на ахилле

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию, сообщает пресс-служба красно-белых.
31-летний нигериец продолжит восстановление от травмы ахилла в Москве.
Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от повреждения должен составить около полугода.
В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования