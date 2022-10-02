Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— У «Спартака» не первая волевая победа в этом сезоне: проигрывайте в первом тайме, а во втором переворачиваете игру. Что такого сделал Абаскаль в перерыве, что взбодрил вас?

— Правильные слова — это самое главное. Заряжал эмоциями как Каррера? Все вместе. Я не знаю, я при Каррере не был.

— Как оцените игру в созидании в первом тайме?

— Тяжело было, потому что «Нижний Новгород» очень низким блоком оборонялся.

— Как оцените дебют Мевли в чемпионате?

— Хороший игрок с очень большим опытом.

— Не было ощущения, что играли будто дома?

— Конечно, мы всегда так играем на выезде.