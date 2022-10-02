Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»

Сегодня, 21:50
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).
— У «Спартака» не первая волевая победа в этом сезоне: проигрывайте в первом тайме, а во втором переворачиваете игру. Что такого сделал Абаскаль в перерыве, что взбодрил вас?
— Правильные слова — это самое главное. Заряжал эмоциями как Каррера? Все вместе. Я не знаю, я при Каррере не был.
— Как оцените игру в созидании в первом тайме?
— Тяжело было, потому что «Нижний Новгород» очень низким блоком оборонялся.
— Как оцените дебют Мевли в чемпионате?
— Хороший игрок с очень большим опытом.
— Не было ощущения, что играли будто дома?
— Конечно, мы всегда так играем на выезде.