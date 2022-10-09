Умяров о потасовке в перерыве матча: «Была куча все на всех. Не знаю, как это назвать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал потасовку в перерыве матча против «Крыльев Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— «Крылья» достаточно быстро забили. Потом не говорили с Ежовым, что ему тоже пора в «Спартак» переходить?

— Да нет, не успели еще. Рома — хороший футболист, забил хороший гол, но я не спортивный директор, поэтому мне таких вопросов не задавайте.

— Первый гол «Крыльев» был неожиданным. Что там произошло? Хлусевич не добежал?

— Гол есть гол. Коллективная ошибка, тяжело кого-то выделять.

— Говорят, что в перерыве в подтрибунке чуть ли не дошло до драки. Что случилось?

— Мы только разнимали. Не знаю, что случилось. Там просто все на всех, была такая куча, что я даже не видел, где наши. С правой стороны были пару человек из «Крыльев», с левой — наши. Даже не знаю, как это назвать.

— После гола на 45-й минуте что-то произошло?

— Не знаю, честно.

— Касательно Казарцева: он не судил матчи «Спартака» два года. Что об этом думаешь?

— Честно, узнал, только когда увидел его на матче. Я как-то не следил за тем, кто нас судит. Нормально.

— Вьетнамских флешбеков не было?

— Нет. Все профессионально. Он профессионал, молодец.

— Профессионал, который 5 минут смотрел момент с красной или желтой карточкой?

— Не видел. Может, момент реально тяжелый. Если он долго смотрел, значит, были сомнения. Он дал желтую карточку, наверно, чтобы не ломать игру.