Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». В Самаре уже играет его брат-близнец

Сегодня, 19:28
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», утверждает «РБ Спорт».
19-летний футболист может присоединиться к команде Игоря Осинькина на втором зимнем сборе.
Речь идет о возможной аренде до конца нынешнего сезона без права выкупа игрока.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Виталия Шитова два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах.
Сейчас в «Крыльях Советов» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.