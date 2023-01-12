Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». В Самаре уже играет его брат-близнец

Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», утверждает «РБ Спорт».

19-летний футболист может присоединиться к команде Игоря Осинькина на втором зимнем сборе.

Речь идет о возможной аренде до конца нынешнего сезона без права выкупа игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Виталия Шитова два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах.

Сейчас в «Крыльях Советов» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.