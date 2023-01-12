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Сегодня, 19:28

Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». В Самаре уже играет его брат-близнец

Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», утверждает «РБ Спорт».

19-летний футболист может присоединиться к команде Игоря Осинькина на втором зимнем сборе.

Речь идет о возможной аренде до конца нынешнего сезона без права выкупа игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Виталия Шитова два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах.

Сейчас в «Крыльях Советов» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-spartaka-vitalij-shitov-e-toj-zimoj-mozhet-perejti-v-kry-l-ya-sovetov/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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