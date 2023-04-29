Зиньковский — о матче с «Зенитом»: «Мы будем играть на победу, как всегда»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

— С какими ощущениями поедете в Питер? У «Зенита», возможно, будет чемпионский матч.

— Мы будем играть на победу, как всегда. Посмотрим, как сложится матч.

— Не хочется испортить им эту возможность? Потому что некоторые игроки «Зенита» говорят, что они хотели бы в матче со «Спартаком» оформить чемпионство.

— Пускай [говорят]. Мы постараемся выиграть этот матч, как и любой другой.

— Что с Джикией произошло, почему заменили?

— Микротравма, наверно. Не видел, честно.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — 18.00 мск.